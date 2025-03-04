закрыть
4 марта 2025, вторник, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти Узденского района «упразднили» деревню под Минском

1
  • 4.03.2025, 11:37
  • 2,528
Власти Узденского района «упразднили» деревню под Минском
иллюстративное фото

Населенного пункта больше нет.

Узденский районный «совет депутатов» принял решение об упразднении деревни Малая Дещенка Дещенского сельсовета. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Как выяснил журналист Telegraf.news, земли деревни Малая Дещенка ещё в апреле 2023 года власти Узденщины включили в состав агрогородка Дещенка. Он практически со всех сторон окружал ликвидированную деревню.

По этим же причинам улицу Центральную в Малой Дещенке (она же единственная) тогда же переименовали в Малую.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в 2024-м году в Беларуси исчезло 11 населенных пунктов, все они расположены в Витебской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников