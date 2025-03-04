Власти Узденского района «упразднили» деревню под Минском

Власти Узденского района «упразднили» деревню под Минском1
- 4.03.2025, 11:37
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Населенного пункта больше нет.
Узденский районный «совет депутатов» принял решение об упразднении деревни Малая Дещенка Дещенского сельсовета. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.
Как выяснил журналист Telegraf.news, земли деревни Малая Дещенка ещё в апреле 2023 года власти Узденщины включили в состав агрогородка Дещенка. Он практически со всех сторон окружал ликвидированную деревню.
По этим же причинам улицу Центральную в Малой Дещенке (она же единственная) тогда же переименовали в Малую.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в 2024-м году в Беларуси исчезло 11 населенных пунктов, все они расположены в Витебской области.