Власти Узденского района «упразднили» деревню под Минском 1 4.03.2025, 11:37

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иллюстративное фото

Населенного пункта больше нет.

Узденский районный «совет депутатов» принял решение об упразднении деревни Малая Дещенка Дещенского сельсовета. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

Как выяснил журналист Telegraf.news, земли деревни Малая Дещенка ещё в апреле 2023 года власти Узденщины включили в состав агрогородка Дещенка. Он практически со всех сторон окружал ликвидированную деревню.

По этим же причинам улицу Центральную в Малой Дещенке (она же единственная) тогда же переименовали в Малую.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в 2024-м году в Беларуси исчезло 11 населенных пунктов, все они расположены в Витебской области.

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