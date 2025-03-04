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В Минске десятилетняя девочка стала свидетелем скандала

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  • 4.03.2025, 11:49
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В Минске десятилетняя девочка стала свидетелем скандала
иллюстративное фото

Ее мать оштрафовали за причинение психических страданий.

Прокуратура Советского района Минска провела проверку по факту семейного скандала, после которого инициировала административный процесс в отношении матери десятилетней девочки. Женщину привлекли к ответственности за причинение ребенку психических страданий, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Ссора произошла вечером 25 декабря 2024 года между 36-летней женщиной и ее 56-летней матерью. В ходе проверки выяснилось, что свидетелем конфликта стала малолетняя дочь обвиняемой, что и стало основанием для административного разбирательства.

Прокуратура выяснила, что мать девочки ранее была осуждена за убийство и неоднократно привлекалась к административной ответственности. Ее сожитель также имеет криминальное прошлое — был судим за тяжкие телесные повреждения, мошенничество, кражу и грабеж. Кроме того, он много раз нарушал закон — привлекался за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хищение и несоблюдение профилактического наблюдения.

По данным прокуратуры, по этому адресу регулярно происходят скандалы и поступают вызовы в милицию. В том числе — знакомый дочери выламывает дверь, сожитель в состоянии алкогольного опьянения, сам ребенок звонил в 102, сообщая, что родители скандалят и бросаются в драку.

Суд Советского района Минска признал женщину виновной по ч. 2 ст. 10.1 КоАП РБ (Причинение психических страданий несовершеннолетнему) и назначил ей штраф в две базовые величины (84 рубля).

Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних признала девочку находящейся в социально опасном положении.

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