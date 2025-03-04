Украинские воины 44-й бригады уничтожили российскую гаубицу «Мста-Б»
- 4.03.2025, 12:00
На Запорожском направлении.
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили российскую гаубицу «Мста-Б». Ликвидация вражеской техники состоялась на Запорожском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады.
«Еще минус одна вражеская пушка, которая больше никогда не будет стрелять. Спасибо нашим воинам за мастерскую работу», - говорится в сообщении.
Отметим, что за минувшие сутки российская армия на фронте в Украине потеряла 1340 военных, 45 артиллерийских систем, 86 беспилотников и 101 единицу авто техники. С начала вторжения потери врага составили около 879 410 военных, 10 255 танков, 24 064 артсистемы, и 27 741 беспилотник.
Кроме того, на фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение, больше всего - на Покровском направлении.