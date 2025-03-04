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Украинские воины 44-й бригады уничтожили российскую гаубицу «Мста-Б»

  • 4.03.2025, 12:00
Украинские воины 44-й бригады уничтожили российскую гаубицу «Мста-Б»

На Запорожском направлении.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили российскую гаубицу «Мста-Б». Ликвидация вражеской техники состоялась на Запорожском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады.

«Еще минус одна вражеская пушка, которая больше никогда не будет стрелять. Спасибо нашим воинам за мастерскую работу», - говорится в сообщении.

Отметим, что за минувшие сутки российская армия на фронте в Украине потеряла 1340 военных, 45 артиллерийских систем, 86 беспилотников и 101 единицу авто техники. С начала вторжения потери врага составили около 879 410 военных, 10 255 танков, 24 064 артсистемы, и 27 741 беспилотник.

Кроме того, на фронте за сутки произошло 101 боевое столкновение, больше всего - на Покровском направлении.

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