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Трамп решился на последнее средство

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  • Александр Подрабинек
  • 4.03.2025, 12:08
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Трамп решился на последнее средство
Александр Подрабинек

Полное прекращение американской помощи Украине – решение абсолютно закономерное.

Оно может удивить только тех, кто жил иллюзиями и отказывался видеть очевидное: Трамп ищет дружбы с Путиным и готов отдать ему Украину в уплату за хорошие отношения с Кремлем. Этой цели с самого начала были подчинены все действия Трампа и его администрации.

Он многократно провоцировал Украину и президента Зеленского на скандал, чтобы создать повод для отказа от военной помощи. Сначала это было требование провести в Украине президентские выборы, потом публичные обвинения Зеленского в том, что он диктатор. Не сработало. Тогда он поставил военную помощь в зависимость от договора о минеральных ресурсах – проекта рискованного, малоприбыльного, рассчитанного на десятилетия и не имеющего никакого практического значения для сегодняшнего дня. Опять не получилось – Зеленский готов подписать этот договор, но при гарантиях безопасности для Украины.

Тогда Трамп решился на последнее средство – публичный скандал в Белом доме. Почему Зеленский не в костюме? Почему он так мало благодарит Америку за помощь? Почему он не верит Путину, когда Трамп ему так доверяет? Как он смеет что-то говорить вице-президенту о дипломатии? Пусть извинится, если хочет иметь дела с США. Мелочный уровень претензий к Зеленскому очень напоминает придирки уличного быдла к случайному прохожему, прежде чем его избить и ограбить. И здесь уже совершенно неважно, как поведет себя прохожий, что он ответит уличной шпане – нападение состоится в любом случае. Так и в отношениях с Трампом – не имеет значения как ведет себя Зеленский, что он говорил или будет говорить. Решение принято, причем давно.

Украина – это только ясный, и увы не первый, пример пренебрежения Трампа чужой свободой и суверенитетом. Он будет иметь дела только с достойными по его мнению партнерами – Китаем и Россией. Трамп из тех людей, которые уважают только силу и богатство. Европе надо иметь это в виду. Да и американским гражданам тоже. Мы-то знаем: авторитаризм начинается с обид на окружающий мир и внутренних врагов.

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

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