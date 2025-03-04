Глава Еврокомиссии предложила «план на миллиарды для перевооружения Европы» 2 4.03.2025, 12:12

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Он состоит из пяти пунктов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план из пяти пунктов, который включает ослабление правил по долгам, а также стимулы для увеличения расходов на оборону, сообщает Bild.

Всего таким образом Европа сможет мобилизовать «почти 800 миллиардов евро», заявила фон дер Ляйен.

«Мы живём в опасные времена. Безопасности Европы угрожает очень реальная опасность. Сегодня я представляю ReArm Europe.

План для более безопасной и устойчивой Европы», — говорится в заявлении главы Еврокомиссии, опубликованном вместе с прямым эфиром её выступления в Брюсселе.

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