Политзаключенная Ксения Луцкина покинула Беларусь 2 4.03.2025, 12:11

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Ксения Луцкина

Ее арестовали в 2020 году.

Бывшая журналистка Белтелерадиокомпании, политзаключенная Ксения Луцкина покинула Беларусь и находится в Вильнюсе.

«По-настоящему свободна. День первый. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы. Без вас все это было бы куда сложнее. Потому что всегда знала, что и не «забыли», и не «не нужна»…», — написала она в «Фейсбуке».

Ксения Луцкина была задержана в 2020 году и осуждена на девять лет лишения свободы за «заговор или другие действия, совершенные с целью захвата государственной власти».

В СИЗО у Ксении Луцкиной обострились проблемы со здоровьем — начала расти опухоль в мозге, обострилась бронхиальная астма.

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