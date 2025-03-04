Политзаключенная Ксения Луцкина покинула Беларусь2
- 4.03.2025, 12:11
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Ее арестовали в 2020 году.
Бывшая журналистка Белтелерадиокомпании, политзаключенная Ксения Луцкина покинула Беларусь и находится в Вильнюсе.
«По-настоящему свободна. День первый. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы. Без вас все это было бы куда сложнее. Потому что всегда знала, что и не «забыли», и не «не нужна»…», — написала она в «Фейсбуке».
Ксения Луцкина была задержана в 2020 году и осуждена на девять лет лишения свободы за «заговор или другие действия, совершенные с целью захвата государственной власти».
В СИЗО у Ксении Луцкиной обострились проблемы со здоровьем — начала расти опухоль в мозге, обострилась бронхиальная астма.