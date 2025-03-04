Чиновники взялись за Ozon 8 4.03.2025, 12:21

5,584

МАРТ выдал предписание.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предъявило интернет-магазину Ozon (юридическое лицо в стране — ООО «ОЗОН Маркет Бел») требование о прекращении реализации запрещенной продукции и устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ведомстве, ранее в отношении Ozon уже дважды выдавались предписания — в 2022 и 2023 годах. Однако, по итогам новой проверки, на сайте интернет-магазина вновь выявлены нарушения, в числе которых:

предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) — произведенные в странах, которые ввели санкции и «проводят недружественную политику в отношении Беларуси»;

на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров;

отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров;

другие нарушения.

За последние годы количество жалоб на работу Ozon в Беларуси выросло: если в 2022 году их было 10, то в 2023 — 24, а в 2024 — уже 58. С начала текущего года в МАРТ и исполкомы поступило 17 обращений.

В связи с выявленными нарушениями МАРТ обязал Ozon прекратить реализацию запрещенных товаров и устранить все несоответствия в работе интернет-магазина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com