закрыть
4 марта 2025, вторник, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чиновники взялись за Ozon

8
  • 4.03.2025, 12:21
  • 5,584
Чиновники взялись за Ozon

МАРТ выдал предписание.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предъявило интернет-магазину Ozon (юридическое лицо в стране — ООО «ОЗОН Маркет Бел») требование о прекращении реализации запрещенной продукции и устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ведомстве, ранее в отношении Ozon уже дважды выдавались предписания — в 2022 и 2023 годах. Однако, по итогам новой проверки, на сайте интернет-магазина вновь выявлены нарушения, в числе которых:

предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) — произведенные в странах, которые ввели санкции и «проводят недружественную политику в отношении Беларуси»;

на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров;

отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров;

другие нарушения.

За последние годы количество жалоб на работу Ozon в Беларуси выросло: если в 2022 году их было 10, то в 2023 — 24, а в 2024 — уже 58. С начала текущего года в МАРТ и исполкомы поступило 17 обращений.

В связи с выявленными нарушениями МАРТ обязал Ozon прекратить реализацию запрещенных товаров и устранить все несоответствия в работе интернет-магазина.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников