Чиновники взялись за Ozon

Чиновники взялись за Ozon8
- 4.03.2025, 12:21
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МАРТ выдал предписание.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предъявило интернет-магазину Ozon (юридическое лицо в стране — ООО «ОЗОН Маркет Бел») требование о прекращении реализации запрещенной продукции и устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в ведомстве, ранее в отношении Ozon уже дважды выдавались предписания — в 2022 и 2023 годах. Однако, по итогам новой проверки, на сайте интернет-магазина вновь выявлены нарушения, в числе которых:
предлагаются к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика и др.) — произведенные в странах, которые ввели санкции и «проводят недружественную политику в отношении Беларуси»;
на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров;
отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров;
другие нарушения.
За последние годы количество жалоб на работу Ozon в Беларуси выросло: если в 2022 году их было 10, то в 2023 — 24, а в 2024 — уже 58. С начала текущего года в МАРТ и исполкомы поступило 17 обращений.
В связи с выявленными нарушениями МАРТ обязал Ozon прекратить реализацию запрещенных товаров и устранить все несоответствия в работе интернет-магазина.