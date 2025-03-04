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Европейские страны согласовывают вопрос конфискации €200 миллиардов российских активов

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  • 4.03.2025, 12:25
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Европейские страны согласовывают вопрос конфискации €200 миллиардов российских активов

СМИ раскрыли план Франции.

Крупнейшие страны Европы прилагают усилия для ареста более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, разрабатывая планы по заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Издание Financial Times пишет, что Франция и Германия, долгое время выступавшие против ареста активов России в ЕС, обсуждают с Великобританией и другими странами возможные пути их использования.

По словам трех источников, французские чиновники обсуждали предложение о том, чтобы европейские столицы арестовали активы, если Москва нарушит соглашение о прекращении огня в Украине, в рамках усилий по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Сторонники прекращения огня рассматривают его как способ заставить Россию соблюдать любое соглашение.

Переговоры проходят на фоне усилий европейской дипломатии во главе с Францией и Великобританией по разработке мирного плана для Украины, вызванных решением президента США Дональда Трампа начать двусторонние переговоры с Москвой, направленные на прекращение войны.

После полномасштабного вторжения Москвы на Украину в 2022 году союзники по G7 заморозили около 300 миллиардов евро активов Центрального банка России, из которых подавляющее большинство - около 190 млрд евро - находится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear, а меньшие суммы - во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США.

В настоящее время доход от этих активов - в основном наличных и государственных облигаций - используется для погашения кредитов, выданных Украине странами G7 на сумму 50 млрд долларов, но основные активы не тронуты.

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