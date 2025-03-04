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Возле Свислочи в Минске появились необычные знаки

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  • 4.03.2025, 12:40
  • 2,860
Возле Свислочи в Минске появились необычные знаки

Фотофакт.

В некоторых местах вдоль реки Свислочи стали устанавливать необычные знаки. Зачем они нужны и что означают?

Визуально знак выглядит как белый круг с красной обводкой, в центре которого изображен перечеркнутый якорь. Значение вполне очевидное: нельзя отдавать якоря, опускать цепи и тому подобное, пишет «Онлайнер».

Эти знаки можно увидеть как минимум в двух местах: возле моста через Свислочь на Орловской, а также неподалеку от цирка (тоже около моста). Вероятно, под водой находится что-то, что можно повредить якорем.

Журналисты обратились в ГАИ, где им сказали следующее: «В ПДД такие знаки отсутствуют, устанавливаем их не мы. Есть отдельная организация».

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