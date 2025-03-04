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США продолжают предоставлять Украине разведданные

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  • 4.03.2025, 12:44
  • 2,294
США продолжают предоставлять Украине разведданные

Это другая линия сотрудничества, чем предоставление вооружений.

Никаких изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США по состоянию на сейчас не произошло. Это другая линия сотрудничества, чем предоставление вооружений.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в военно-политических кругах.

- Что касается передачи или обмена разведывательной информацией - здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше, - сказал один из собеседников издания.

При этом другой источник сомневается, что решение Администрации Трампа об остановке поставок вооружения - если оно начнет действовать - вообще коснется разведданных. Поскольку, по словам собеседника, «это другая линия сотрудничества».

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