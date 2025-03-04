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Сразу два белoруса попали в финал крупного турнира по покеру

  • 4.03.2025, 12:56
Сразу два белoруса попали в финал крупного турнира по покеру

Он пройдет в Южной Корее.

Сразу два белоруса — Максим Воскресенский и Александр Шилко — попали за финальный стол турнира по покеру $ 25k NLH 8-Handed, состоявшегося в рамках серии Triton Super High Roller Series, которая проходит сейчас в южнокорейском Чеджу, пишет издание «Беларусь и мир».

Всего в турнире был зафиксирован 391 вход. Каждый принес в общую копилку 25 тысяч долларов, что сформировало призовой фонд почти в 10 млн долларов и гарантировало выплаты многим игрокам, в том числе по более чем 1 млн — двум первым.

За финальным столом, за которым сидели девять игроков, Максим по количеству заработанных фишек находился на четвертом месте, а Александр — на последнем девятом. Примерно на таких же позициях они, в общем-то, и завершили выступление.

Так, Александр в одной из первых же раздач пошел ва-банк, не имея на руках хороших карт. И хоть не терял шансов до конца, все же был выбит американцем Джереми Аусмусом. Его результат — девятое место и 178 тысяч долларов призовых.

Максим играл еще долго. В какой-то момент, растеряв по дороге половину фишек, также пошел ва-банк, но нарвался на два туза малайзийца Сим Кок Вая, к которому в итоге еще пришел и флеш. Его результат — пятое место и 532 тысячи долларов призовых.

Первое же место занял тот самый американец Джереми Аусмус, получив 1 892 000 долларов. На втором оказался китаец Цюань Чжоу, которому досталось 1 193 000 долларов. Тройку замкнул также упоминавшийся малайзиец Сим Кок Вай с 855 000 долларов.

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