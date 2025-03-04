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«Не уверен, что отделаюсь штрафом»

  • 4.03.2025, 13:18
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«Не уверен, что отделаюсь штрафом»

Истории айтишников призывного возраста, которые не ездят из Польши в Беларусь.

Devby поговорил с военнообязанными айтишниками, живущими за границей, о том, ездят ли они на родину и имеют ли проблемы с военкоматом.

«Грустно от того, что не удалось попрощаться с бабушками и побывать на похоронах»

Фронтенд-разработчику Игорю (имена героев изменены) 25 лет. Он переехал в Польшу в 17 — поступил в вуз и дальше остался жить. Последний раз в Беларусь он приезжал в 2021 году.

— Тогда ещё отсрочка полагалась студентам любых вузов, в том числе зарубежных, — и в военкомате лежали бумаги, которые подтверждали, что я здесь учусь, — говорит молодой человек.

Позже домой стали приходить повестки, поэтому я не ездил в Беларусь, опасаясь, что заберут в армию. Очень жду достижения 27 лет и надеюсь, что к тому моменту призывной возраст не повысят.

Игорь говорит, что ему «хочется надеяться», что ситуация в мире и в стране позволит ему не только вернуться, но и перевезти в Беларусь свой бизнес.

Мы спросили у Игоря, как он видится с родными. Он говорит, никак. Он и его семья уже привыкли к этому, «да и из белoрусского круга общения осталась лишь пара человек».

— Обе мои бабушки умерли, и мне грустно от того, что не удалось попрощаться с ними и побывать на похоронах. С родными обсуждаем варианты, где бы нам встретиться: они предлагают в Санкт-Петербурге, но я не уверен насчёт этого.

«Звонят раз в полгода. В последний раз угрожали»

Бэкенд-разработчику Максиму 22 года. Он уехал из Беларуси в 2022 году, когда «компания поставила условие: или релоцируем в Польшу, или увольняем», — рассказывает айтишник.

Примерно два года назад на Максима завели уголовное дело за уклонение от службы в армии. «Хотя по закону не должны были (как и призывать меня повесткой), так как на тот момент я уже больше 6 месяцев не был в стране», — добавляет молодой человек.

— Родным стали названивать из милиции. Отстали после того, как мама дала им мой польский номер. Со мной связались по вайберу и попросили написать объяснительную, почему не явился в военкомат. Я согласился — пояснил, что не могу приехать из-за того, что не отпускают с работы, мол, мне перенесли отпуск. Приложил в доказательство документ от компании.

Как мне сказали, на основании объяснительной человека просто удаляют из розыска на полгода — и он может без опаски путешествовать за пределы Европы. Но сейчас я больше не работаю в той компании — и сослаться на неё не могу.

А из милиции звонят раз в полгода. И если в самом начале они уговаривали меня хотя бы встретиться на границе, чтобы подписать документы, то в последний раз в январе угрожали: «Если сейчас не приедешь, будет только хуже». После этого звонков не было.

Максим говорит, что видится с родными раз в полгода в Турции или ОАЭ. В страны СНГ он «на всякий случай» ни ногой.

— Своих 27 лет не жду, потому что не уверен, что, вернувшись домой, отделаюсь только штрафом. До меня доходили слухи, что и людей, вышедших из призывного возраста, тоже могут отправить в колонию.

Я вообще не планирую возвращаться: обосновался в Польше, строю здесь свою жизнь, есть ВНЖ и перспектива получения гражданства.

«После университета получил военный билет, не подлежу призыву в мирное время»

Бэкенд-разработчику Аркадию 25 лет. Он живёт в Литве с лета 2022 года. Айтишник признаётся, что у него серьёзный диагноз.

— После университета я получил военный билет и больше не подлежу призыву в мирное время.

В 2022 году были пересмотрены критерии годности призывников. Неожиданно годны оказались даже те, кто ранее был признан негодным к службе в мирное время. Но на минский адрес Аркадия повестки из военкомата ни разу не приходили, говорит собеседник.

«Летом приезжал в Беларусь в последний раз — повидаться с бабушками и дедушками»

QA-инженер Анна в 2022 году уехала в Польшу, но через полтора года вернулась на родину — компания сократила, и она смогла быстро найти работу только в Беларуси.

Сын Анны остался в Польше, юноша поступил в лицей. Анна говорит, что прошлым летом он приезжал в Беларусь в последний раз — повидаться с бабушками и дедушками. В этом году ему исполнится 18 лет — но собеседница уже запретила ему появляться дома, так как опасается, что «его больше не выпустят».

У молодого человека диагноз, который до 2023 года гарантированно освободил бы его от службы в армии, но после пересмотра критериев годности сын Анны подлежит призыву.

Анна ездит в Польшу, чтобы побыть с сыном, так как у неё пока есть виза, и надеется, что сможет получить новую, когда она истечёт. А ещё айтишница ищет в Польше работу.

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