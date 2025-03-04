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Австралия может отправить своих миротворцев в Украину

  • 4.03.2025, 13:38
Австралия может отправить своих миротворцев в Украину
Энтони Албанезе

Решение страны не будет зависеть от США.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что его страна готова рассмотреть предложение об отправке миротворцев в Украину, если такое обращение поступит австралийскому правительству.

Об этом сообщает ABC.

«Сейчас мое правительство участвует в дискуссиях относительно потенциального развертывания миротворцев в Украине и открыто для рассмотрения любых предложений в будущем», — отметил Албанезе.

Он добавил, что Австралия предоставила Украине прямой военной помощи на 1,4 миллиарда долларов и продолжает играть важную роль в поддержке Украины.

«Мы хотим видеть мир в Украине и быть уверенными в не повторении незаконной аморальной агрессии России», — подчеркнул Албанезе, добавив, что если поступит запрос об отправке в Украину миротворцев, его страна этот запрос рассмотрит.

Он отметил, что решение Австралии о направлении миротворческого контингента в Украину не будет зависеть от мнения администрации США.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон заявил, что Франция и Великобритания разработали план по предоставлению Украине гарантий безопасности, который может включать размещение европейских военных в Украине.

По его словам, иностранные военные «не обязательно будут располагаться на линии фронта», а будут присутствовать «в качестве гарантии».

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