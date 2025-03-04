Австралия может отправить своих миротворцев в Украину
- 4.03.2025, 13:38
Решение страны не будет зависеть от США.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе сообщил, что его страна готова рассмотреть предложение об отправке миротворцев в Украину, если такое обращение поступит австралийскому правительству.
Об этом сообщает ABC.
«Сейчас мое правительство участвует в дискуссиях относительно потенциального развертывания миротворцев в Украине и открыто для рассмотрения любых предложений в будущем», — отметил Албанезе.
Он добавил, что Австралия предоставила Украине прямой военной помощи на 1,4 миллиарда долларов и продолжает играть важную роль в поддержке Украины.
«Мы хотим видеть мир в Украине и быть уверенными в не повторении незаконной аморальной агрессии России», — подчеркнул Албанезе, добавив, что если поступит запрос об отправке в Украину миротворцев, его страна этот запрос рассмотрит.
Он отметил, что решение Австралии о направлении миротворческого контингента в Украину не будет зависеть от мнения администрации США.
24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон заявил, что Франция и Великобритания разработали план по предоставлению Украине гарантий безопасности, который может включать размещение европейских военных в Украине.
По его словам, иностранные военные «не обязательно будут располагаться на линии фронта», а будут присутствовать «в качестве гарантии».