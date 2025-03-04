Еще одной мечте Лукашенко не суждено сбыться 4.03.2025, 13:36

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Почему диктатор говорит о заброшенных домах.

3 марта 2025 года Александр Лукашенко поручил Госкомимуществу заняться вопросом ветхих домов в сельской местности. По его словам, это связано с необходимостью наведения порядка на земле и эффективного использования пустующих домов. Ответственным за это, он назначил «несменяемого» председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – Дмитрия Матусевича... Но вот что странно: такое же задание Матусевич получал в 2017 году, в то время будучи заместителем Министра экономики Республики Беларусь...

UDF попыталcя разобраться, почему за эти 8 лет этот вопрос так и не был решен?

Эта проблема — наведения порядка на земле и эффективного использования пустующих домов в сельской местности – встала в Беларуси давно. И вот почему. Многие деревенские жители в поисках достойных заработков были вынуждены переехать в районные центры или в столицу РБ. Дома их предков оказались заброшенными. Участки зарастали травой. А сами здания разрушались. Но это «картинка» никак не соответствовала политике, проводимой Александром Лукашенко, который всегда позиционировал себя «народным президентом». 8 июня 2017 года на празднике «Купалле» в Александрии (его малой родине) он призвал состоятельных белорусов возрождать свою малую родину и родные места.

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый... Каждый из нас слышит голос своей малой родины, единственного настоящего места на Земле».

Но его, похоже, не услышали. Белорусские деревни продолжали нищать и обезлюднивать. Люди в поисках лучших заработков уезжали в города. Но и Лукашенко не унимался. 2018 год он объявил «Годом малой родины».

«Это даже не год малой родины, а трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться».

4 сентября 2018 года глава Беларуси подписывает Указ №357 «О пустующих и ветхих домах», согласно которому местные исполкомы получали право продавать их на аукционах. Правда, желающих купить выставленные чиновниками на продажу заброшенные дома оказалось крайне мало, так как на аукционы чиновники большей частью выставляли полный «неликвид».

Накануне выборов 2020 года Лукашенко снова вспомнил о «заброшках». На встрече с активом Минской области он снова предложил «в следующей пятилетке определить те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках».

«Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям. Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли - это будет на вес золота», - сказал правитель.

24 марта 2021 года Лукашенко подписывает указ №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами». Теперь стать хозяином загородной недвижимости должно было стать проще и быстрее.

«В течение этого года задача всей вертикали власти - эти дома продать. Или снести, закопать, если они никому не нужны. Но у нас хороший процесс пошел. Горожане начали такие дома скупать», - рассказал Лукашенко чиновникам на совещании о ситуации в сфере АПК в апреле 2021 года.

Казалось бы, дело сдвинулось и соскучившееся по сельской идиллии горожане бросились спасать умирающую белорусскую деревню. Но в реальности ручеек переселенцев быстро пересох. И вот в июле 2024 года с предложениям раскупать «заброшки» Лукашенко уже обратился не только к белорусам, но и к иностранным гражданам.

«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей. Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть - вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами!», - заявил политик со сцены республиканского праздника «Купалье».

И вот наступает 2025 год. Лукашенко вновь переизбирается на новый срок. З0 лет он живет в Минске, но проблема «заброшенок» в деревнях до сих пор не дает ему покоя. И он поручает взять под контроль эту ситуацию председателю Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – Дмитрию Матусевичу:

«Возьмете это на контроль. Не сидите в кабинете, переворачивая документы, пройдитесь по всей стране. Вот действительно надо оцифровать, как это модно сегодня говорить, все, что у нас есть, выложить в открытом доступе свободные участки, дома и прочее, чтобы люди видели и могли это купить. За пятилетку мы должны эту проблему снять. У вас должен быть окончательный учет имущества, земельных ресурсов, участков. Не должно быть ветхих и разваленных не только домов, но и деревень»

Это что? Ностальгия по «прошлому»? Ведь ни для кого не секрет, что Лукашенко провел свои «лучшие годы» в деревне. Вот только маловероятно, что Матусевич справится с поставленной задачей. Хотя бы потому, что впервые он получил приказ «разобраться с эффективным использованием пустующих домов в сельской местности» 8 лет назад. А проблема по-прежнему не решена.

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