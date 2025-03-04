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Алексей Протас заработал 51-й результативный балл в сезоне

  • 4.03.2025, 13:43
Алексей Протас заработал 51-й результативный балл в сезоне
Алексей Протас

Белорусский хоккеист помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву».

«Вашингтон» на домашнем льду взял верх над «Оттавой» - 5:4 ПБ (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает hockey.by.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас отличился ассистентским баллом на 53-й минуте, когда словацкий защитник «столичных» Мартин Фегервары вывел свою команду вперед (4:3). Однако перевес хозяева не удержали, и в итоге дело дошло до серии буллитов, где единственная удачная попытка удалась нападающему «Вашингтона» Дилану Строуму.

Алексей Протас играл в стартовом звене с Диланом Строумом и Александром Овечкиным, провел на льду 16:28 (23 смены), из них 01:34 – в меньшинстве, заработал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 3 броска в створ ворот, 3 – мимо, допустил 1 потерю, получил 2 минуты штрафа и завершил поединок с показателем полезности «0».

В 61 матче нынешнего чемпионата НХЛ Алексей Протас набрал 51 (23+28) очко при 18 минутах штрафа и показателе полезности «+30». Он – третий бомбардир команды.

«Вашингтон» с 86 баллами после 61 игры лидирует в Восточной конференци и занимает второе место в сводной таблице всей лиги.

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