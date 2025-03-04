Алексей Протас заработал 51-й результативный балл в сезоне 4.03.2025, 13:43

Алексей Протас

Белорусский хоккеист помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву».

«Вашингтон» на домашнем льду взял верх над «Оттавой» - 5:4 ПБ (2:0, 1:1, 1:3, 0:0, 1:0) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает hockey.by.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас отличился ассистентским баллом на 53-й минуте, когда словацкий защитник «столичных» Мартин Фегервары вывел свою команду вперед (4:3). Однако перевес хозяева не удержали, и в итоге дело дошло до серии буллитов, где единственная удачная попытка удалась нападающему «Вашингтона» Дилану Строуму.

Алексей Протас играл в стартовом звене с Диланом Строумом и Александром Овечкиным, провел на льду 16:28 (23 смены), из них 01:34 – в меньшинстве, заработал 1 (0+1) результативный балл, исполнил 3 броска в створ ворот, 3 – мимо, допустил 1 потерю, получил 2 минуты штрафа и завершил поединок с показателем полезности «0».

HAD TO HAVE IT AND, BOY, DID THEY LOOK PRETTY DOIN' IT pic.twitter.com/CpQXLuJMkD — Washington Capitals (@Capitals) March 4, 2025

В 61 матче нынешнего чемпионата НХЛ Алексей Протас набрал 51 (23+28) очко при 18 минутах штрафа и показателе полезности «+30». Он – третий бомбардир команды.

«Вашингтон» с 86 баллами после 61 игры лидирует в Восточной конференци и занимает второе место в сводной таблице всей лиги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com