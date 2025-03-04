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Винтажный электрокар 1917-го года ушел с молотка по цене четырех Tesla

  • 4.03.2025, 13:52
Винтажный электрокар 1917-го года ушел с молотка по цене четырех Tesla

В его салоне нет руля, а водитель и пассажиры сидят друг напротив друга.

В Майами на аукционе RM Sotheby's продали старинный электромобиль Rauch & Lang JX-7 Brougham 1917 года. За него отдали 179 200 долларов — как за четыре Tesla Model Y. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Американская компания Rauch & Lang производила электромобили с 1905 года. Примечательно, что в начале ХХ века это был не единственный производитель электрокаров в США, ведь эти авто были довольно массовыми. В частности, в 1912 году собрали 33 800 электромобилей. До наших дней дошли единицы таких машин и сейчас они довольно дорогие.

Электрокары ценили не только за отсутствие выхлопа. Дело в том, что бензиновые авто в то время не имели электростартера и заводились ручкой («кривым стартером»), а это было нелегко.

Электромобиль Rauch & Lang JX-7 Brougham отличается нестандартной конструкцией и внешне напоминает карету. В его салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга, а вместо руля установлен рычаг.

Винтажный электрокар оснащен мотором на 3 л. с. и способен развивать 32 км/ч. Оригинальная модель могла проехать 80 км без подзарядки, однако конкретно это авто во время реставрации получило современную батарею, поэтому его запас хода больше.

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