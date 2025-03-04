Песков похвалил США за остановку военной помощи Украине
- 4.03.2025, 13:49
Однако в Кремле обеспокоены планами Европы.
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США приостановили военную помощь Украине.
Об этом сообщает российская служба «Интерфакс».
Песков утверждает, что приостановление помощи от США, если это соответствует действительности, якобы может «побудить Киев к мирному процессу».
Он также сказал, что до сих пор США были «главным поставщиком войны» в Украине.
Представитель Кремля цинично отметил, что Соединенные Штаты сделают «лучший вклад в дело мира», если перестанут поддерживать Украину.
В то же время Песков упомянул, что лидеры стран Европы заявляют о намерении продолжить поставлять Украине помощь.
«То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать объемы боеприпасов и всего остального, что выбывают. Но, конечно же, самый главный объем до сих пор поступал из Соединенных Штатов и по каналам США», — добавил он.