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Песков похвалил США за остановку военной помощи Украине

  • 4.03.2025, 13:49
Песков похвалил США за остановку военной помощи Украине
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Однако в Кремле обеспокоены планами Европы.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США приостановили военную помощь Украине.

Об этом сообщает российская служба «Интерфакс».

Песков утверждает, что приостановление помощи от США, если это соответствует действительности, якобы может «побудить Киев к мирному процессу».

Он также сказал, что до сих пор США были «главным поставщиком войны» в Украине.

Представитель Кремля цинично отметил, что Соединенные Штаты сделают «лучший вклад в дело мира», если перестанут поддерживать Украину.

В то же время Песков упомянул, что лидеры стран Европы заявляют о намерении продолжить поставлять Украине помощь.

«То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать объемы боеприпасов и всего остального, что выбывают. Но, конечно же, самый главный объем до сих пор поступал из Соединенных Штатов и по каналам США», — добавил он.

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