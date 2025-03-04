В Гомеле осудили женщину, которая выпустила из рук собаку с пятого этажа 4 4.03.2025, 14:05

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Назначили и принудительное лечение.

Резонансный случай произошел в Гомеле 15 августа прошлого года. В тот день в одной из квартир на улице Богдана Хмельницкого выпивала компания. Там была и 43-летняя гомельчанка — поводом для отмечаний стало возвращение ее бывшего сожителя с заработков, пишет «Гомельская праўда».

Когда женщина собралась домой, то взяла с собой годовалую собаку Алю, которую она завела еще в период отношений с виновником торжества. При расставании питомец остался у бывшего. Женщина лишь изредка гуляла с животным, иногда брала к себе — в соседний дом.

Вернувшись с посиделок, пьяная гомельчанка с собакой на руках вышла на балкон покурить. Через мгновение Аля выпала с пятого этажа. Обвиняемая утверждала, что произошедшее — случайность. Якобы ей в глаза попал сигаретный дым, она принялась отмахиваться, и в этот момент собака вырвалась.

Однако есть свидетели, которые уверяют, что все было иначе. Сосед обвиняемой в этот момент тоже вышел на перекур на свой балкон. Говорит, что услышал шорох со стороны балкона соседки и увидел, как женщина взяла на руки питомца, потом вытянула их и отпустила животное. Дальше — удар и визг собаки. Испуганное травмированное животное побежало вдоль дома. Парень и его девушка бросились вниз, чтобы помочь. Они нашли собаку в кустах у дома, где жил хозяин. Оттуда молодые люди позвонили в милицию, чтобы сообщить о случившемся.

Попасть в квартиру, где проживает обвиняемая, милиции в тот день не удалось, поскольку она и сожитель отказались открыть дверь. По словам свидетелей, вскоре после инцидента из жилища соседей был слышен смех и веселое пение.

В судебном заседании обвиняемая признала, что собака погибла от ее действий, но не считает, что сделала это умышленно.

Суд Советского района Гомеля признал женщину виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Ей назначили три месяца ареста и взяли под стражу.

Также гомельчанка пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

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