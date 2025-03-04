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Великобритания готова и дальше поддерживать Украину

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  • 4.03.2025, 14:08
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Великобритания готова и дальше поддерживать Украину

Несмотря на решения Трампа.

Правительство Великобритании подтвердило свою приверженность поддержке Украины после того, как администрация Дональда Трампа приостановила военную помощь США.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на офис премьера Великобритании.

Там заявили, что остаются «абсолютно преданными» обеспечению длительного мира в Украине и взаимодействуют с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий.

«Это правильно и в наших интересах», – подчеркнули у премьера Британии.

«Мы усилили украинский военный потенциал, взяв на себя обязательства предоставлять Украине 3 млрд фунтов стерлингов в год в виде военной помощи до тех пор, пока это потребуется, а также предоставив кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов с использованием российских активов, на которые распространяются санкции», – отметили в правительстве.

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