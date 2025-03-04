Республиканцы и демократы резко критикуют Трампа за остановку помощи Украине 10 4.03.2025, 14:12

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В обеих партиях нашлись голоса в поддержку Киева.

Решение президента Дональда Трампа приостановить военную помощь США Украине возмутило конгрессменов-демократов и разделило республиканцев, вызвав противоположные реакции осуждения и одобрения в президентской партии.

NV собрал первые реакции конгрессменов в Сенате и Палате представителей США, представляющих обе ведущие американские партии.

Конгрессмен-республиканец Майк Лоулер, представляющий Нью-Йорк в Палате представителей США, заявил, что «прекращение поддержки Украины поставило бы под угрозу стабильность Европы и свободного мира». «Есть сильные аргументы с обеих сторон этого вопроса, и я их уважаю. Однако мы должны быть прагматичными относительно более широкой картины и защищать интересы Америки за рубежом», — добавил Лоулер.

Дон Бейкон, член Палаты представителей США от Республиканской партии и бригадный генерал ВВС США в отставке, более прямо раскритиковал решение Трампа.

«Жаль, что Иран, Северная Корея и Китай не приостанавливают свою военную помощь и экономическую поддержку [России]», — напомнил Бейкон.

«Есть захватчик и жертва; есть демократия и диктатура; есть страна, которая хочет быть частью Запада, и та, которая ненавидит Запад. Мы должны однозначно быть на стороне добра», — подчеркнул конгрессмен.

Сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз, которую цитирует журналист Голоса Америки Остап Ярыш, выступила против шага Трампа: «Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Украинцы проливают кровь. Я не отказываюсь от своей поддержки Украины». Она также заявила о «критическом времени для Украины».

Демократы ожидаемо резко раскритиковали решение Трампа остановить американскую помощь для Украины в войне с РФ.

Сенатор-демократ Джин Шагин, сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям, заявила: «Этот акт мести против нашего союзника, который находится на передовой защиты свободы и демократии, не только позорен — он опасен. Заморозив военную помощь Украине, президент Трамп широко открыл двери Путину для эскалации его насильственной агрессии против невинных украинцев. Последствия, несомненно, будут разрушительными. Совершенно ясно, что президент Трамп не получил ничего взамен за такую щедрую помощь Путину. Я призываю администрацию изменить курс и помнить, что ценности Америки — со свободным миром, а не с автократами и диктаторами-убийцами».

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, бывший кандидат в президенты США напомнила: «Сначала Дональд Трамп обвинил Зеленского во вторжении Путина в Украину. Затем он заявляет, что „доверяет“ Путину. Теперь он заморозил двухпартийную военную помощь. Понятно, что Дональд Трамп ставит свое хрупкое эго выше нашей национальной безопасности — становясь на сторону Путина выше [интересов] союзников США в Европе».

Конгрессмен-демократ из Палаты представителей Брендан Бойл назвал решение Трампа «безрассудным, недопустимым и прямой угрозой нашей национальной безопасности», подчеркнув, что военная помощь была одобрена обеими партиями в Конгрессе. Бойл также заявил, что такое давление на Украину является попыткой «вымогательства».

Член Палаты представителей США от Демократической партии Дэн Голдман заявил, что приостановление помощи является «очередным актом шантажа» в отношении Владимира Зеленского.

«Это полная противоположность миру через силу, — подчеркнул Голдман. — Чем это действительно является — так это очередным шантажом президента Зеленского, незаконным удержанием помощи, чтобы заставить Зеленского согласиться на сделку по полезным ископаемым».

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