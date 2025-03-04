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Жодино осталось без электричества

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  • 4.03.2025, 14:20
  • 2,508
Жодино осталось без электричества

Из-за аварии.

В Жодино 4 марта у значительной части потребителей отключилось электричество. Без питания также остался местный водозабор. Как сообщил телеграм-канал Минскэнерго, проблема связана с повреждением кабельной линии.

Повреждение произошло в 11:15 на кабельной линии РП «БелАЗ». После этого частично отключилось питание РП «Водозабор — Северная» и пропало электричество у значительной части потребителей Жодино.

Сотрудникам Борисовских электросетей к 12:20 удалось восстановить электроснабжение водозабора.

Как сообщается, работы по восстановлению электроснабжения для остальных потребителей города на 14:00 продолжаются.

В конце февраля похожая авария произошла в Минске, из-за чего два района столицы временно остались без света и воды.

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