«С улыбкой на лице»: Канада может прекратить поставки электричества в США 10 4.03.2025, 14:27

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Глава провинции Онтарио призвал присоединиться к его инициативе.

Глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что готов «с улыбкой на лице» прекратить поставки электроэнергии в США в качестве ответного шага на ввод тарифов в отношении Канады. Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота являются тремя крупнейшими потребителями электроэнергии, производимой в Онтарио, пишет torontosun.com.

Форд сделал заявление 3 марта, выступая на съезде горнодобывающей промышленности в центре Торонто. «Если они [США] хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, включая отключение их энергии, с улыбкой на лице», — сказал Форд. Соединенные Штаты являются крупным потребителем канадской электроэнергии: все американские энергосистемы, за исключением Техаса, соединены с канадскими провинциями.

В 2023 году США импортировали около 33 ТВт-ч (тераватт-часов) с канадских генерирующих станций. По данным Канадского энергетического регулятора, Канада получила 5,8 млрд долларов за продажу канадской электроэнергии в США, причем Квебек и Онтарио лидируют среди других провинций.

«Если они [США] хотят нанести нам сильный удар, мы ответим вдвое сильнее», — пообещал Форд. Он призвал другие канадские регионы — в частности, Квебек, Британскую Колумбию и Манитобу — объединить усилия в данном вопросе и действовать сообща.

Президент США 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились на все товары из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. На товары из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

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