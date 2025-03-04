«40 лет за рулем — и ничего не меняется» 7 4.03.2025, 14:45

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иллюстративное фото

Минчане возмущены очередями в ГАИ.

Минчане пожаловались на огромные очереди в открывшемся недавно после ремонта Межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО). И речь не только о физических очередях, которые посетителям приходится выстаивать порой часами ради одной-двух административных процедур, но и о растянувшейся на месяц записи на сдачу практического экзамена по вождению, пишет Telegraf.news.

В TikTok на днях появилось сразу несколько похожих роликов: авторы показали заполненные толпами людей коридоры здания МРЭО ГАИ на Семашко. Судя по комментариям, скопление людей там — обычная картина, которая объясняется в том числе тем, что там будущим водителям оказывают сразу несколько популярных услуг:

- выдают водительские удостоверения после успешного прохождения обучения и сдачи экзаменов;

- выдают водительские удостоверения после переподготовки на другие категории;

- осуществляют запись и принимают теоретические и практические экзамены на право управления транспортными средствами.

Впрочем, судя по комментариям, такая ситуация не по вкусу многим, поскольку с каждым годом число владельцев водительских удостоверений (а следовательно — и потенциальных посетителей МРЭО) только растет.

Согласно официальной статистике, озвученной в начале 2025 года начальником ГАИ Беларуси Виктором Ротченковым, в нашей стране сейчас насчитывается около 4,4 млн транспортных средств. Только за прошлый год их число увеличилось на 95 тыс., а водительскими удостоверениями впервые обзавелись более 60 тыс. белорусов.

«40 лет за рулем — и ничего не меняется. Минск наполняется авто, а пункты ГАИ не добавляются», — написал один интернет-пользователей под одним из роликов.

Отметим, что те, кто сдает экзамены в ГАИ впервые, едва ли ощутят на себе эту проблему, ведь автошколы заранее планируют сдачу для своих студентов, подстраивая учебный процесс под зарезервированные для них дни в ГАИ. На экзамены учеников записывает сама автошкола, а сдача происходит централизованно для всей группы.

Больше всего хлопот, судя по комментариям, подобная популярность МРЭО на Семашко создает тем водителям, которым не удалось с первого раза сдать экзамены. Если записаться на пересдачу так называемой площадки, как правило, можно без проблем буквально на следующую неделю, то для пересдачи вождения в городе, по словам автора другого ролика, ближайшие свободные даты сейчас — в апреле. То есть запись на пересдачу города фактически ведется на месяц вперед.

Такую же очередь сейчас придется отстоять тем, кого лишили прав за вождение в нетрезвом виде — возвращают права таким провинившимся лишь после пересдачи теоретического и практического экзаменов.

«Если лишился прав на пять лет, то уже нужно занимать очередь на пересдачу?» — сострил один из комментаторов под видео.

Многие сошлись во мнении, что для многомиллионной столицы одного пункта сдачи экзаменов уже маловато, неплохо было бы Минску обзавестись дополнительными.

«Я считаю, что в каждом районе Минска должно быть свое отделение ГАИ», — написал один из пользователей, подразумевая, вероятно, все же МРЭО, где сдают экзамены будущие водители.

«Не только в Минске такая проблема, в Мозыре ждать два месяца пересдачу, 600 человек в очереди и только 2 принимающих», — посетовал на аналогичную ситуацию в райцентре другой пользователь.

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