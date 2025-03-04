закрыть
4 марта 2025, вторник, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«40 лет за рулем — и ничего не меняется»

7
  • 4.03.2025, 14:45
  • 2,686
«40 лет за рулем — и ничего не меняется»
иллюстративное фото

Минчане возмущены очередями в ГАИ.

Минчане пожаловались на огромные очереди в открывшемся недавно после ремонта Межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО). И речь не только о физических очередях, которые посетителям приходится выстаивать порой часами ради одной-двух административных процедур, но и о растянувшейся на месяц записи на сдачу практического экзамена по вождению, пишет Telegraf.news.

В TikTok на днях появилось сразу несколько похожих роликов: авторы показали заполненные толпами людей коридоры здания МРЭО ГАИ на Семашко. Судя по комментариям, скопление людей там — обычная картина, которая объясняется в том числе тем, что там будущим водителям оказывают сразу несколько популярных услуг:

@__marry_jane_ #ГАИ#Минск ♬ оригинальный звук - Марина

- выдают водительские удостоверения после успешного прохождения обучения и сдачи экзаменов;

- выдают водительские удостоверения после переподготовки на другие категории;

- осуществляют запись и принимают теоретические и практические экзамены на право управления транспортными средствами.

Впрочем, судя по комментариям, такая ситуация не по вкусу многим, поскольку с каждым годом число владельцев водительских удостоверений (а следовательно — и потенциальных посетителей МРЭО) только растет.

Согласно официальной статистике, озвученной в начале 2025 года начальником ГАИ Беларуси Виктором Ротченковым, в нашей стране сейчас насчитывается около 4,4 млн транспортных средств. Только за прошлый год их число увеличилось на 95 тыс., а водительскими удостоверениями впервые обзавелись более 60 тыс. белорусов.

«40 лет за рулем — и ничего не меняется. Минск наполняется авто, а пункты ГАИ не добавляются», — написал один интернет-пользователей под одним из роликов.

Отметим, что те, кто сдает экзамены в ГАИ впервые, едва ли ощутят на себе эту проблему, ведь автошколы заранее планируют сдачу для своих студентов, подстраивая учебный процесс под зарезервированные для них дни в ГАИ. На экзамены учеников записывает сама автошкола, а сдача происходит централизованно для всей группы.

Больше всего хлопот, судя по комментариям, подобная популярность МРЭО на Семашко создает тем водителям, которым не удалось с первого раза сдать экзамены. Если записаться на пересдачу так называемой площадки, как правило, можно без проблем буквально на следующую неделю, то для пересдачи вождения в городе, по словам автора другого ролика, ближайшие свободные даты сейчас — в апреле. То есть запись на пересдачу города фактически ведется на месяц вперед.

Такую же очередь сейчас придется отстоять тем, кого лишили прав за вождение в нетрезвом виде — возвращают права таким провинившимся лишь после пересдачи теоретического и практического экзаменов.

«Если лишился прав на пять лет, то уже нужно занимать очередь на пересдачу?» — сострил один из комментаторов под видео.

Многие сошлись во мнении, что для многомиллионной столицы одного пункта сдачи экзаменов уже маловато, неплохо было бы Минску обзавестись дополнительными.

«Я считаю, что в каждом районе Минска должно быть свое отделение ГАИ», — написал один из пользователей, подразумевая, вероятно, все же МРЭО, где сдают экзамены будущие водители.

«Не только в Минске такая проблема, в Мозыре ждать два месяца пересдачу, 600 человек в очереди и только 2 принимающих», — посетовал на аналогичную ситуацию в райцентре другой пользователь.

@nikasybbota записалась на апрель, надеюсь сдам с первого раз, что б потом не ждать долго пересдачи🙂 #семашкогаиминск #экзамен #ГАИ #рекомендации ♬ оригинальный звук - ᴋɪɴɢᴅᴏᴍ

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников