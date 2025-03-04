Ученые: Просмотр видео с чихающими людьми может укрепить иммунитет 4.03.2025, 14:50

Специалисты из Гамбургского университета провели новое исследование.

Видео с чихающими или больными простудой людьми может «включить» защитные механизмы организма. Это значит, что мозг и иммунная система начинают готовиться к борьбе с инфекцией еще до того, как она попадает в организм. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном учеными из Гамбургского университета (Германия).

В эксперименте участвовали 62 человека. Им показывали короткие видео, где были люди с признаками простуды, например, чихающие, а также те, кто выглядел здоровым. Во время просмотра ученые с помощью МРТ следили за активностью мозга, а также измеряли уровень антител в слюне участников. Эти антитела, известные как секреторный иммуноглобулин А (sIgA), защищают дыхательные пути от инфекций.

Когда участники видели больных людей, у них активировалась передняя островковая доля мозга — область, которая связывает мозг и иммунную систему. Одновременно в их слюне увеличивалось количество защитных антител.

Кроме того, ученые обнаружили, что другая часть мозга — миндалевидное тело, отвечающее за страх и тревогу, — активировалась при виде любых людей, даже здоровых. Это может быть связано с естественной настороженностью в ситуациях, где есть риск заражения, например, в толпе.

По мнению ученых, этот механизм, вероятно, сформировался в ходе эволюции, чтобы помочь людям выживать в мире, полном инфекций. Теперь ученые хотят выяснить, можно ли использовать этот эффект для укрепления иммунитета — например, для создания лечебных видеопрограмм.

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