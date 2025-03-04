«У Зеленского на руках карт больше, чем у Трампа» 11 4.03.2025, 14:51

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Александр Коваленко

Коса нашла на камень.

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановлении военной помощи Украине после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как это повлияет на ВСУ, какие сферы могут быть затронуты? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Скажем так, в краткосрочной перспективе (даже среднесрочной) на сами Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий это не будет иметь какого-то глобального влияния по одной простой причине — на сегодняшний день российские оккупационные войска истощены настолько, что им самим сложно проводить сейчас наступательные операции.

Например, в 2023-м году, когда Конгресс США заблокировал помощь Украине на полгода, у нас не произошло обвала фронта или прорыва обороны. И это учитывая, что российские войска начали свое долгоиграющее наступление, и тогда у них был совершенно другой потенциал. Они могли себе позволить многочисленные механизированные накаты, они могли себе позволить наступать 24 на 7.

Сейчас ситуация совершенно другая: у россиян дефицит техники, им не хватает боевых средств, они используют гражданский транспорт для штурмовых операций. Россияне перешли на гужевой транспорт, это о многом говорит.

Влияние может быть оказано на тыловую часть, тыловое обеспечение, на те же системы противовоздушной обороны Patriot, поставки ракет из США.

Неизвестно, какие у нас запасы этих ракет, но если они будут истощены, то столицу Украины, Киев, будет сложно защитить от ударов баллистическим оружием, так как Patriot сейчас является основной системой противодействия баллистике. Аналогом может служить разве что франко-итальянская система SAMP/T, но она не производилась в таком количестве, а производство ракет к ним не такое интенсивное.

Поэтому проблема в ближайшей перспективе может возникнуть не столько для Сил обороны Украины, сколько в тыловой части.

— Может ли Европа полноценно заменить эту помощь, если усилит свою поддержку?

— Нет, полноценно заменить помощь она не сможет. Тут необходимо будет искать и наращивать партнерство с другими странами, готовыми помогать Украине. Мы уже контактируем с теми, кто готов помочь, но это направление нужно будет интенсифицировать.

Европа не сможет полностью компенсировать нужный объем, поскольку уже имеет определенный объем обязательств, которыми помогает Украине. И этот объем находится как раз в границах ее возможностей, обобщенного военно-промышленного комплекса.

Конечно, они не смогут на 100% ее компенсировать, но могут нарастить на 10-15%, возможно, до 20%. Не сразу, но могут. Это возможно, но полностью заменить помощь США не получится. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы привлекать по разным направлениям, в том числе — и гуманитарным, другие страны, например, Турцию, Японию, Южную Корею. Нужна диверсификация и повышение уровня военно-технического сотрудничества, тогда это возможно будет, а одной Европы будет недостаточно.

— Ждать ли Киеву возвращения этой помощи или стоит концентрироваться на своих силах?

— В перспективе помощь США может вернуться, я даже не сомневаюсь, что это произойдет. Так же было в 2024-м году, когда республиканцы разблокировали помощь после полугодичного блока, не добившись ничего по отношению к демократам.

Сейчас ситуация очень схожая — Трамп пытается давить на Зеленского, и поэтому помощь снова была заблокирована. Трамп наступает на те же грабли, используя тот же стиль, поэтому я не удивлюсь, если помощь будет разблокирована, но на это нужно время. Время покажет, во-первых, что республиканцы начнут терять поддержку избирателей, их рейтинг будет падать, поэтому они будут вынуждены что-то предпринимать.

Давление будет расти на самого Трампа, а для него критически важна сделка по редкоземельным металлам. Урегулирование войны в Украине для Трампа — это второстепенная, даже третьестепенная задача, его это не интересует. Он хочет как можно быстрее отделаться от всего этого и получить сделку, потому что главная задача второй каденции Трампа — экономическая война с Китаем.

Он стремится доминировать над Китаем и вытеснить его с ключевых рынков, на которых он видит присутствие США как гегемона. Это та же Гренландия или Панамский канал.

Собственно, в этой экономической войне Трампу важно диверсифицировать поставки редкоземельных металлов, необходимых для американской экономики. Он не выиграет экономическую войну с Китаем, если потеряет поставки этих ресурсов американским компаниям. А Украина — единственная страна, которая согласилась на сегодняшний день на равноправных условиях поставлять эти ресурсы в США, дать доступ к этим ресурсам.

Так что тут получается интересная завязка, которая заключается в том, кто сломается раньше. Трамп в Овальном кабинете говорил, что у Зеленского нет карт на руках, но у Зеленского их как раз куда больше, чем у Трампа. Трамп не может начать то, с чем он пришел во вторую каденцию — экономическую войну с Китаем — без Украины. А Украина не пойдет на какие-либо соглашения с США без определенных гарантий и уверенности, что ее опять не кинут. В данном случае мы видим, как коса нашла на камень.

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