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Генштаб ВСУ: Поражена нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области

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  • 4.03.2025, 15:08
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Генштаб ВСУ: Поражена нефтеперекачивающая инфраструктура в Ростовской области

Также нанесен удар по НПЗ в Сызрани.

Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на вторник, 4 марта, нанесли поражение по ряду важных объектов России.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в Ростовской области РФ была поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

По данным Генштаба, россияне активно противодействовали средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, на предприятии зафиксирован пожар.

Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения объектов уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 марта в в Чертковском районе области Ростовской области РФ произошел пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Местные жители заявляли, что слышали взрывы.

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