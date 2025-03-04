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«Тепло придет с Латвии»

  • 4.03.2025, 15:16
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«Тепло придет с Латвии»

Синоптики предупредили о потеплении до +18, но сильном порывистом ветре в Беларуси.

Белгидромет сообщил, что в Беларуси заметно потеплеет перед 8 марта, но еще поднимется сильный порывистый ветер, сообщает pogoda.by.

Так, в среду, 5 марта, белорусскую погоду сформирует теплая влажная воздушная масса. В течение дня будет облачно с прояснениями. В основном, в северо-восточных районах возможны дожди, а в ночные часы местами - мокрый снег. При этом ветер будет западного направления и порывистый.

- На большей части территории Беларуси 5 марта ожидается сильный порывистый ветер, - предупредили синоптики.

При этом температуры будут радовать. Ночью: около 0 - +5 градусов, а днем от +5 тепла по северо-востоку до +14 по юго-западу республики.

Во второй половине рабочей недели на погоде скажется область повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в теплой воздушной массе атлантического происхождения. Также будет ощущаться влияние малоактивного фронтального раздела, который смещается с территории Латвии

В четверг, 6 марта, будет переменная облачность и, в основном, без осадков, только в ночные часы в некоторых регионах северо-восточной части республики - кратковременные дожди. Ветер при этом будет западных направлений и практически по всей стране - сильный порывистый. В ночные часы не будет холоднее +1 - +6, а днем серьезное тепло: от +9 градусов по северо-востоку до +17 тепла по югу.

В пятницу, 7 марта, будет небольшая облачность и без осадков. Ветер днем будет переменных направлений и умеренный. В ночные часы вернутся небольшие заморозки до -1 - +4 градусов, а днем потеплеет: от +9 градусов в северо-восточных районах и до +18 в юго-западных.

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