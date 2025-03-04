Близкий к Лукашенко олигарх купил «золотой» паспорт Вануату 5 4.03.2025, 15:23

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Алексей Олексин

Еще в 2022 году.

Бизнесмен Алексей Олексин приобрел «золотой» паспорт Вануату. На документы для себя и родственников «кошелек» Лукашенко мог потратить около 390 тысяч долларов. Скорее всего, паспорта приобретались для обхода санкций.

Журналисты-расследователи из «Бюро» узнали, что «золотые» паспорта Вануату еще в 2022 году получили табачный магнат Алексей Олексин и его младший сын Виталий вместе с новоиспеченной женой Надеждой (в девичестве Зайцевой).

Республика Вануату располагается на 83 островах в Тихом океане. Она прославилась доступным гражданством и оффшорными услугами. Архипелаг специализируется на продаже так называемых «золотых» паспортов, которые стоят по 130 тысяч долларов. Такой паспорт выдается в рекордно короткие сроки — от 1 до 4 месяцев. Документ разрешает безвизовые поездки в 130 стран мира, в том числе и в Евросоюз.

Но всеми бонусами паспортов Вануату Олексины, как выглядит, воспользоваться так и не сумеют. Как раз в 2022 году Совет Европы приостановил безвизовый режим для «граждан Вануату». Причиной стали как раз сомнительные и легкодоступные схемы приобретения паспорта. В декабре 2024-го ЕС окончательно отменил безвизовый режим с Вануату.

На вопрос «Бюро» о паспортах Вануату Алексей Олексин сказал, что не слышит, и трубку больше не снимал. Его сын Виталий сказал, что не знает о паспорте Вануату: «У меня только белорусский паспорт, синенький». После этого он оборвал диалог.

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