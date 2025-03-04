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В Алтайском крае РФ застрелили главу района

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  • 4.03.2025, 15:23
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В Алтайском крае РФ застрелили главу района

Подозревают бывшего подчиненного.

В Алтайском крае РФ в селе Завьялово убит глава Завьяловского района. Его застрелили на выходе из кафе днем 4 марта, сообщает Следственный комитет. Имя жертвы ведомство не называет, на сайте правительства края главой администрации района значится Николай Онищенко.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказали в СК.

По данным Baza и Mash, подозреваемый в убийстве — бывший подчиненный Онищенко — 45-летний Анатолий Фенин, при задержании он попытался покончить с собой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Завьяловский район находится на западе края, его население 16 тыс. человек. Село Завьялово расположено в 250 км от Барнаула.

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