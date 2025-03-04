«Все идет к тому, что выход на пенсию скоро вообще отменят»5
- 4.03.2025, 15:34
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Белорусы возмутились планами лукашистов.
Белорусские чиновники обсуждают возможность повышения пенсионного возраста на два года. Решение пока не принято, но проект документа уже готов. Планируется, что повышение начнется с 2026-го года, а уже в 2028-м году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
@charter97.org Пенсионный возраст в Беларуси снова повысят? Документы уже готовы #пенсия #беларусь #пенсионныйвозраст #новости #изменения #общество #важно ♬ оригинальный звук - Хартия97
«А где мои отчисления? Я себе на пенсию заработала, и не только! Уже злости не хватает на эти повышения, не дотянем с такими темпами».
«Они издеваются... Всех, кто проектирует такие документы, отправить на полгода хотя бы в колхоз, на завод, на фабрику и т.д., туда, где физический труд, а не кабинетный».
«А военные тоже пойдут в 65? Почему здоровые мужики молодыми идут на пенсию, да еще какую. И пристраиваются на должности дальше работать».
«Простой работяга просто не доживет до пенсии».
«Интересно, буду ли я пенсионеркой, а то все поднимают и поднимают пенсионный возраст».
«Они хотят, чтобы люди на работе умирали, какие в 60 работники, а особенно 65».
«Депутатам и ментам пускай повысят».
«Лучше вернуть возраст, как и должно быть: женщины в 55, мужчины в 60 — это самый правильный выход на пенсию».
«Все идет к тому, что выход на пенсию скоро вообще отменят. Сразу с работы на кладбище. Дурдом полный».
«Если бы люди не были глупцами, то не оплачивали бы никакие ФСЗН-ы. Лучше эти деньги в валюту или золото перевести и отложить. Зато точно знаешь, что это твое, а не система диктует».
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