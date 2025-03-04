Volkswagen вывел на рынок электромобиль за $16 500

Volkswagen вывел на рынок электромобиль за $16 5003
- 4.03.2025, 15:38
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Запас хода авто - 450 километров.
Электромобиль Volkswagen ID.3 2025 модельного года получил новую доступную модификацию. Она поступает в продажу в Китае по цене от 119 900 юаней ($16 500). Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.
Самый дешевый электромобиль Volkswagen ID.3 производится в Китае на предприятии SAIC-VW, что снижает его себестоимость. К тому же, хэтчбек получил новую литий-железо-фосфатную батарею от CATL.
Емкость батареи составляет 53,6 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода в 451 км. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 48 минут — это несколько медленнее, чем в более дорогих модификациях Volkswagen ID.3. 170-сильный электромотор на задней оси остался без изменений.
Внешне новый Volkswagen ID.3 2025 ничем не отличается от прошлогоднего электрокара. А вот в салоне произошли изменения — установлен увеличенный 12,9-дюймовый тачскрин и обновлен блок переключателей климата. Кроме того, появилась новая центральная консоль с беспроводной зарядкой для смартфонов.