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МВД Польши продлит действие буферной зоны на границе с Беларусью

  • 4.03.2025, 15:53
МВД Польши продлит действие буферной зоны на границе с Беларусью

Еще на 90 дней.

МВД Польши продлит действие буферной зоны на границе с Беларусью на очередные 90 дней, с 10 марта 2025 года, следует из проекта постановления. Это объясняется продолжающимся миграционным давлением с белорусской стороны, пишет MOST.

Буферная зона введена с 13 июня 2024 года и с тех пор её действие продлевается каждые 90 дней. Она действует на участке границы протяжённостью около 60 километров. На большей части она распространяется на 200 метров глубину, на отдельных участках — её ширина составляет от двух до четырёх километров. Туда запрещено въезжать без специального разрешения.

По данным Погранслужбы Польши, введение буферной зоны оказалось эффективным: во второй половине 2024 года число попыток незаконного перехода белорусско-польской границы сократилось на 41%.

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