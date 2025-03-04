В Крыму внезапно загорелась дорогостоящая российская РЛС

В Крыму внезапно загорелась дорогостоящая российская РЛС1
- 4.03.2025, 16:00
- 1,598
Ее стоимость достигает десятков миллионов долларов.
В оккупированном Крыму, в городе Саки, около полудня загорелась радиолокационная станция 96Л6Е, входящая в состав российского зенитного ракетного комплекса «С-300/С-400». Пожар вспыхнул на Евпаторийском шоссе, сообщает Телеграм-канал «Крымский ветер».
Авторы канала иронично назвали данное событие «фаер-шоу».
«Что случилось, пока неизвестно, но надеемся, что сгорит дотла», — добавили блогеры, поделившись видео в Сети.
Справка
Радиолокационная станция 96Л6Е — это многофункциональный обнаружитель, стоимость которого составляет десятки миллионов долларов США.