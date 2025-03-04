В Беларуси больше не выдают лизинг в валюте физлицам
- 4.03.2025, 16:11
В том числе и на авто.
На Национальном правовом портале опубликовали Закон «О потребительском кредите и потребительском микрозайме». Пункт 1.9 (гл. 5, ст. 24) гласит: «В договоре аренды (кроме договора лизинга, заключенного лизингодателем с юрлицом, ИП) размер арендной платы и (или) иных обязательств должен быть выражен только в белорусских рублях». Таким образом, физические лица больше не смогут взять авто в лизинг с привязкой к валюте. На что это повлияет?
«Онлайнер» обратился за ответом к представителям компании «А-Лизинг». Вот что там рассказали:
— Мы с осторожностью оцениваем динамику развития рынка в новых условиях. Подобные меры могут способствовать некоторому снижению активности данного сегмента на рынке лизинга. Такой эффект обусловлен тем, что ограничения в выборе валюты для лизинга снижают гибкость условий для физических лиц, что, в свою очередь, отражается на объемах их операций. Однако однозначным положительным моментом является то, что лизингополучатели — физические лица больше не зависят от колебаний валютного рынка.
— Выгоден ли был лизинг в валюте для физических лиц? Многие ли ваши клиенты обращались к этому финансовому инструменту?
— Статистика показывает, что в разрезе распределения наших клиентов существенная доля приходилась на юридические лица. Приблизительно 60% операций заключались с участием юридических лиц. А 40% — с физическими лицами, из них 86% были в валюте.