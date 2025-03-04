В Мексике футболистка забила безумный гол ударом «скорпиона»
- 4.03.2025, 16:14
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Удар может претендовать на премию Пушкаша.
В матче 10-го тура женского чемпионата Мексики «Тигрес» – «Гвадалахара» был забит невероятный гол, пишет ZN.ua.
Полузащитница «Тигрес» Лисбет Овалье на 76-й минуте встречи после навеса с правого фланга отлично скоординировалась и отличилась безумным ударом «скорпиона».
La locura de gol de @lizbethovalle7.— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025
Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499
Этот гол стал победным в поединке и завершился победой «Тигрес» со счетом 2:0. Лисбет Овалье в этом сезоне провела за клуб 31 игру и забила 28 голов.
Отметим, что данное взятие ворот может претендовать на премию Пушкаша в новом году.
Премия имени Ференца Пушкаша – награда ФИФА, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.