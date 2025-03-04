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В Мексике футболистка забила безумный гол ударом «скорпиона»

  • 4.03.2025, 16:14
  • 1,208
В Мексике футболистка забила безумный гол ударом «скорпиона»

Удар может претендовать на премию Пушкаша.

В матче 10-го тура женского чемпионата Мексики «Тигрес» – «Гвадалахара» был забит невероятный гол, пишет ZN.ua.

Полузащитница «Тигрес» Лисбет Овалье на 76-й минуте встречи после навеса с правого фланга отлично скоординировалась и отличилась безумным ударом «скорпиона».

Этот гол стал победным в поединке и завершился победой «Тигрес» со счетом 2:0. Лисбет Овалье в этом сезоне провела за клуб 31 игру и забила 28 голов.

Отметим, что данное взятие ворот может претендовать на премию Пушкаша в новом году.

Премия имени Ференца Пушкаша – награда ФИФА, которая вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

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