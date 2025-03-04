Эксперт: Турция может существенно усилить обороноспособность Европы 4.03.2025, 16:24

В том числе, страна готова принять участие в миротворческой миссии в Украине.

Единственной страной, которая действительно может усилить европейскую безопасность без участия США, является Турция, которая имеет вторую по численности боеспособную армию в НАТО, считает обозреватель отдела международной политики zn.ua Владимир Кравченко.

Он указывает, что участие Турции в саммите лидеров нескольких европейских государств в Лондоне после спора президентов Украины и США Владимира Зеленского, и Дональда Трампа достаточно показательно.

«Сегодня эта страна не рассматривается как будущий член ЕС, имеет серьезные проблемы с Кипром, Грецией и Францией. Но она может принести дивиденды в Европе в сфере безопасности. В конце концов, это и в интересах самой Анкары, которая всегда стремилась играть более серьезную роль в Европе», - отмечает Кравченко.

Так, Турция имеет боеспособную армию численностью 675 тысяч человек, имеющих за плечами опыт войн в Сирии и Ираке. Поэтому турецкое войско может усилить восточный фланг НАТО или даже принять участие в европейской миротворческой миссии в Украине. Последнее в Анкаре никак не исключают.

С таким мнением согласна и аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер. Oна указала, что у Турции мощный военно-промышленный комплекс, который производит современные беспилотники, истребители, танки, авианосцы. Также у нее есть производственные линии боеприпасов, которых часто нет у стран Евросоюза.

«Однако Анкаре нужно финансирование этих производств. Турция готова вкладываться в усиление коллективной безопасности, но национальные интересы превыше всего», — подчеркивает эксперт.

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