закрыть
4 марта 2025, вторник, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Турция может существенно усилить обороноспособность Европы

  • 4.03.2025, 16:24
Эксперт: Турция может существенно усилить обороноспособность Европы

В том числе, страна готова принять участие в миротворческой миссии в Украине.

Единственной страной, которая действительно может усилить европейскую безопасность без участия США, является Турция, которая имеет вторую по численности боеспособную армию в НАТО, считает обозреватель отдела международной политики zn.ua Владимир Кравченко.

Он указывает, что участие Турции в саммите лидеров нескольких европейских государств в Лондоне после спора президентов Украины и США Владимира Зеленского, и Дональда Трампа достаточно показательно.

«Сегодня эта страна не рассматривается как будущий член ЕС, имеет серьезные проблемы с Кипром, Грецией и Францией. Но она может принести дивиденды в Европе в сфере безопасности. В конце концов, это и в интересах самой Анкары, которая всегда стремилась играть более серьезную роль в Европе», - отмечает Кравченко.

Так, Турция имеет боеспособную армию численностью 675 тысяч человек, имеющих за плечами опыт войн в Сирии и Ираке. Поэтому турецкое войско может усилить восточный фланг НАТО или даже принять участие в европейской миротворческой миссии в Украине. Последнее в Анкаре никак не исключают.

С таким мнением согласна и аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер. Oна указала, что у Турции мощный военно-промышленный комплекс, который производит современные беспилотники, истребители, танки, авианосцы. Также у нее есть производственные линии боеприпасов, которых часто нет у стран Евросоюза.

«Однако Анкаре нужно финансирование этих производств. Турция готова вкладываться в усиление коллективной безопасности, но национальные интересы превыше всего», — подчеркивает эксперт.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников