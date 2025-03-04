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Белорусам разрешили пересекать границу с Польшей без участия пограничников

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  • 4.03.2025, 16:33
  • 7,822
Белорусам разрешили пересекать границу с Польшей без участия пограничников

В пункте пропуска «Брест» начались испытания новой системы.

На белорусско-польской границе, в пункте пропуска «Брест», начались испытания новой системы — автоматический комплекс пограничного контроля. Он позволит гражданам с биометрическими паспортами проходить пограничный контроль без участия пограничника.

Необходимость внедрения такой системы, как отметил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев, связана с тем, что «Брест» — единственный действующий на данный момент автомобильный пассажирский пункт пропуска на всей белорусско-польской границе. Ранее аналогичный комплекс успешно прошёл проверку в минском аэропорту, сообщило агентство БелТА.

Автоматические кабины погранконтроля работают в Бресте около недели. Два терминала установлены в зале оформления и доступны для граждан Беларуси старше 18 лет, выезжающих из страны и имеющих биометрические паспорта.

Начальник отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Дмитрий Бриштель описал процедуру: «Граждане предоставляют свои биометрические документы, регистрируются, оставляют биометрические данные, затем следуют на определённый канал оформления, выделенный для прохождения в автоматическом режиме. Сверив данные, проходят для посадки в своё транспортное средство».

Пограничники подчеркнули, что прохождение контроля через автоматический комплекс — это право, а не обязанность. Белорусы по-прежнему могут выбрать традиционный способ оформления.

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