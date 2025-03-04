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Метсола: Помощь Украине должна быть приоритетом в работе Европарламента 

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  • 4.03.2025, 16:41
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Метсола: Помощь Украине должна быть приоритетом в работе Европарламента 
Роберта Метсола

Чтобы обеспечить безопасность Европы.

Помощь Украинскому государству должна быть приоритетом в работе Европейского парламента. Об этом сегодня, 4 марта, в Брюсселе заявила президент Европарламента Роберта Метсола во время выступления в Центре европейской политики, сообщает специальный корреспондент телеканала FREEДОМ в Европе. 

«В парламенте нашим приоритетом должна быть Украина. Важно подчеркнуть, что народ Украины не одинок. И мы продолжим поддерживать Украину ради справедливого и прочного мира, как мы делали это с самого начала. За последние дни много было написано и сказано об Украине, Европе и Соединенных Штатах. Но если подвести итог, мы все хотим одного и того же: окончания этой войны и прочной стабильности. Мы все хотим мира в Украине. И этот мир должен быть настоящим: со свободой и достоинством. С безопасностью для Украины», — акцентировала Метсола. 

Она также подчеркнула, что безопасность Украины — это безопасность Европы. 

«То, что было правдой три года, остается правдой и сегодня: если Киев падет, Европа и мир станут менее безопасными и менее процветающими. Цена будет несоизмеримо выше, чем сейчас. Для всех нас и для наших детей. Поддержка Украины — это способ гарантировать, что этого не произойдет. Это необходимо — не из благотворительности, а из нашего долга. Необходимо обеспечить безопасность Европы. Мы должны продолжать это делать», —  заявила президент Европарламента. 

Роберта Метсола сказала, что в Европарламенте все полны решимости найти формулу, которая позволит достичь длительного и прочного мира в Украине, которая сбалансирует обязанности. 

«Другими словами, это путь вперед, который не позволит агрессору просто ждать несколько месяцев или лет, прежде чем продолжать силой захватывать суверенные государства. Это гарантирует независимость Украины и сегодня, и завтра», —  резюмировала Метсола. 

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