Метсола: Помощь Украине должна быть приоритетом в работе Европарламента 1 4.03.2025, 16:41

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Роберта Метсола

Чтобы обеспечить безопасность Европы.

Помощь Украинскому государству должна быть приоритетом в работе Европейского парламента. Об этом сегодня, 4 марта, в Брюсселе заявила президент Европарламента Роберта Метсола во время выступления в Центре европейской политики, сообщает специальный корреспондент телеканала FREEДОМ в Европе.

«В парламенте нашим приоритетом должна быть Украина. Важно подчеркнуть, что народ Украины не одинок. И мы продолжим поддерживать Украину ради справедливого и прочного мира, как мы делали это с самого начала. За последние дни много было написано и сказано об Украине, Европе и Соединенных Штатах. Но если подвести итог, мы все хотим одного и того же: окончания этой войны и прочной стабильности. Мы все хотим мира в Украине. И этот мир должен быть настоящим: со свободой и достоинством. С безопасностью для Украины», — акцентировала Метсола.

Она также подчеркнула, что безопасность Украины — это безопасность Европы.

«То, что было правдой три года, остается правдой и сегодня: если Киев падет, Европа и мир станут менее безопасными и менее процветающими. Цена будет несоизмеримо выше, чем сейчас. Для всех нас и для наших детей. Поддержка Украины — это способ гарантировать, что этого не произойдет. Это необходимо — не из благотворительности, а из нашего долга. Необходимо обеспечить безопасность Европы. Мы должны продолжать это делать», — заявила президент Европарламента.

Роберта Метсола сказала, что в Европарламенте все полны решимости найти формулу, которая позволит достичь длительного и прочного мира в Украине, которая сбалансирует обязанности.

«Другими словами, это путь вперед, который не позволит агрессору просто ждать несколько месяцев или лет, прежде чем продолжать силой захватывать суверенные государства. Это гарантирует независимость Украины и сегодня, и завтра», — резюмировала Метсола.

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