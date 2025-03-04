Эксперт, изучавший долголетие 36 лет, назвал 2 лучших метода питания 11 4.03.2025, 16:50

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Некоторые диеты могут продлить вашу жизнь.

Известный специалист в области геронтологии, профессор Вальтер Лонго, возглавляющий Институт долголетия при Университете Южной Калифорнии, предложил две диеты, которые, по его мнению, могут значительно улучшить здоровье и продлить жизнь.

Об этом пишет CNBC Make It.

Влияние питания на долголетие

Лонго начал изучать этот вопрос еще в 1989 году. Его исследования показали, что определенные принципы питания способствуют регенерации клеток и снижают уровень воспалительных процессов в организме.

Две диеты для укрепления здоровья

Диета, имитирующая голодание (FMD)

Этот режим питания рассчитан на 5 дней и предполагает употребление большого количества ненасыщенных жиров при низком уровне углеводов, белков и общей калорийности. Также предусматривается 12-часовое окно без еды в течение дня. Даже если соблюдать FMD 2–4 раза в год, это может принести ощутимые преимущества, особенно тем, кто привык к типичному западному рациону.

Диета долголетия

Этот подход вдохновлен традициями Окинавы и средиземноморского питания. В основе рациона:

• Овощи и растительные продукты

• Орехи и бобовые

• Цельнозерновые (коричневый рис, киноа)

• Рыба (3–4 раза в неделю)

Белок допускается, но в умеренном количестве. Минимизировано употребление сыра, исключены красное мясо, курица и индейка, а животные продукты в целом сведены к минимуму.

Лонго уверен, что грамотный подход к питанию может значительно продлить активную жизнь и защитить организм от возрастных заболеваний.

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