Белорусов предупредили о сильном ураганном ветре

Белорусов предупредили о сильном ураганном ветре1
- 4.03.2025, 17:34
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Его порывы достигнут 15 - 20 метров в секунду.
В Белгидромете предупредили, что в Беларуси в ближайшие дни поднимется сильный порывистый ветер, сообщает телеграм-канал госучреждения.
Белорусские синоптики вынесли предупреждение на среду, 5 марта, сообщая о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Из-за сильного ветра практически по всей стране в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Белгидромет проинформировал, что порывы ветра в этот день будут достигать местами даже 20 метров в секунду в среду.
- 5 марта на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами 15 - 20 метров в секунду, - сообщила пресс-служба.