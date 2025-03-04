Белорусов предупредили о сильном ураганном ветре 1 4.03.2025, 17:34

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Его порывы достигнут 15 - 20 метров в секунду.

В Белгидромете предупредили, что в Беларуси в ближайшие дни поднимется сильный порывистый ветер, сообщает телеграм-канал госучреждения.

Белорусские синоптики вынесли предупреждение на среду, 5 марта, сообщая о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Из-за сильного ветра практически по всей стране в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет проинформировал, что порывы ветра в этот день будут достигать местами даже 20 метров в секунду в среду.

- 5 марта на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами 15 - 20 метров в секунду, - сообщила пресс-служба.

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