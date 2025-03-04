ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD
- 4.03.2025, 17:56
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Они быстрые и маневренные.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.
Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные. Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и «птички» в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.
Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.