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ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD

  • 4.03.2025, 17:56
  • 1,466
ВСУ получат новые украинские дроны-камикадзе NORD

Они быстрые и маневренные.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, беспилотники NORD - компактные и маневренные. Дроны имеют усовершенствованную систему управления, которая обеспечивает надежную связь оператора и «птички» в условиях работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Летательные аппараты имеют карбоновые рамы в нескольких типоразмерах. Дроны NORD с боевой нагрузкой в несколько килограммов способны разгонять скорость до 150 километров в час.

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