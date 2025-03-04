Fox News: Трамп представит Конгрессу планы по завершению войны в Украине 5 4.03.2025, 18:28

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Дональд Трамп

Уже завтра.

Президент США Дональд Трамп завтра, 5 марта, выступит в Конгрессе. В частности, он может представить планы по завершению войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Официальные представители Белого дома рассказали телеканалу, что речь под названием «Обновление американской мечты» будет состоять из четырех основных разделов:

- достижения второго срока Трампа в стране и за рубежом;

- что администрация Трампа сделала для экономики;

- требования к Конгрессу принять дополнительное финансирование для обеспечения безопасности границ;

- планы президента по установлению мира во всем мире.

Источники Fox News рассказали, что президент расскажет о «достижениях своей администрации за необычайно успешный первый месяц пребывания у власти, как дома, так и за рубежом».

Также в своем обращении президент потребует от Конгресса принять дополнительные меры по обеспечению безопасности границ для финансирования депортации и продолжения строительства пограничной стены вдоль южной границы США.

Один из собеседников телеканала добавил, что Трамп в своем выступлении «изложит свои планы по прекращению войны в Украине». Он также сосредоточится на работе своей администрации по освобождению всех заложников боевиков ХАМАС.

Стоит заметить, что выступление Трампа в Конгрессе состоится завтра в 5 утра по минскому времени.

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