«Создает пространство для коррупции» 4.03.2025, 18:34

На сайте Минобра заработала предварительная запись на апостиль, но ее уже критикуют.

На сайте Министерства образования заработала электронная предварительная запись на проставление апостиля. Однако пока новая процедура вызывает больше вопросов, чем ответов: судя по всему, за лето подать документы успеют только три с небольшим сотни человек, пишет телеграм-канал «Учительская».

Ранее Министерство образования анонсировало электронную систему записи для подачи документов на проставление апостиля и предварительное засвидетельствование для консульской легализации. Новая система заработала на официальном сайте ведомства с 3 марта.

При заполнении формы нужно указать:

- вид оказания услуги (апостилирование или предварительное засвидетельствование);

- ФИО владельца документа;

- вид представляемого документа и его номер;

- выбрать дату и время для подачи документов.

Важный нюанс: по электронной записи принимаются документы только от владельца документа и только те, которые указаны в форме предварительной записи. Несоответствие номера документа, указанного в форме предварительной записи, номеру предоставляемого документа для проставления апостиля, влечет отказ в приеме документов.

До 31 марта включительно доступна и прежняя система записи непосредственно в Департаменте контроля качества образования. График работы можно уточнить по ссылке.

Телеграм-канал «Учительская» обратил внимание, что нынешняя реализация процедуры электронной записи вызывает ряд вопросов.

Так, на данный момент система отводит для одного человека 30 минут на подачу документов. Таким образом, с учетом нынешнего графика работы департамента подать документы смогут максимум 4−5 клиентов в день. Кроме того, записаться на подачу можно, только зная номер документа, что лишает нынешних выпускников возможности сделать это заранее.

«Если график работы департамента останется таким же, как сейчас, то за весь летний период подать документы смогут только около 310 человек, и здесь речь идет про все (аттестаты, свидетельства, дипломы и прочее)», — отмечают авторы.

По их мнению, такие условия создают пространство для коррупции (узнать номер своего документа заранее за вознаграждение или провести манипуляции с «талончиком»). Однако есть надежда, что в систему внесут определенные правки и у Минобра получится избежать проблем.

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