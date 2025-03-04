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В украинском небе впервые заметили Mirage 2000-5F

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  • 4.03.2025, 18:46
В украинском небе впервые заметили Mirage 2000-5F

Видеофакт.

В сеть выложили видео, на котором, вероятно, зафиксировали французский истребитель Mirage 2000-5F в украинском небе. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Подсолнух» сообщает Army Recognition.

«Вам показалось, это все Мираж», – говорится в шутливом комментарии под видео. Отмечается, что Mirage 2000 действительно имеет довольно выразительные черты, поэтому его трудно спутать с другим самолетом.

Напомним, в феврале французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые истребители Mirage 2000-5F.

Точное количество переданных самолетов не назвали.

Mirage 2000 является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала компания Dassault Aviation. Он находится на вооружении с 1984 года.

Вариант Mirage 2000-5F является модернизированной версией для французских воздушных сил. Он может нести управляемые ракеты MICA-EM с активной радиолокационной головкой самонаведения, благодаря которой был реализован принцип «выстрелил и забыл».

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