В украинском небе впервые заметили Mirage 2000-5F

В украинском небе впервые заметили Mirage 2000-5F1
- 4.03.2025, 18:46
Видеофакт.
В сеть выложили видео, на котором, вероятно, зафиксировали французский истребитель Mirage 2000-5F в украинском небе. Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Подсолнух» сообщает Army Recognition.
«Вам показалось, это все Мираж», – говорится в шутливом комментарии под видео. Отмечается, что Mirage 2000 действительно имеет довольно выразительные черты, поэтому его трудно спутать с другим самолетом.
Напомним, в феврале французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые истребители Mirage 2000-5F.
Точное количество переданных самолетов не назвали.
Mirage 2000 является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, который разработала компания Dassault Aviation. Он находится на вооружении с 1984 года.
Вариант Mirage 2000-5F является модернизированной версией для французских воздушных сил. Он может нести управляемые ракеты MICA-EM с активной радиолокационной головкой самонаведения, благодаря которой был реализован принцип «выстрелил и забыл».