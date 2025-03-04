Мужчина ушел из санатория «Буг» и пропал

Мужчина ушел из санатория «Буг» и пропал4
- 4.03.2025, 19:05
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Его ищут шестые сутки.
Из санатория «Буг» в Жабинковском районе Брестской области ушел в неизвестном направлении 56-летний Казимир Квач, сообщил поисково-спасательный отряд «Юго-Запад, Брест».
Территорию оздоровительного учреждения мужчина покинул 27 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волос темно-русый, короткий.
Одежда: кепка красная с черным козырьком, куртка кожаная черная, кофта черная на молнии, брюки черные, ботинки черные.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: +375−29−77−66−339, 102.