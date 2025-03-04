закрыть
4 марта 2025, вторник, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина ушел из санатория «Буг» и пропал

4
  • 4.03.2025, 19:05
  • 3,606
Мужчина ушел из санатория «Буг» и пропал

Его ищут шестые сутки.

Из санатория «Буг» в Жабинковском районе Брестской области ушел в неизвестном направлении 56-летний Казимир Квач, сообщил поисково-спасательный отряд «Юго-Запад, Брест».

Территорию оздоровительного учреждения мужчина покинул 27 февраля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волос темно-русый, короткий.

Одежда: кепка красная с черным козырьком, куртка кожаная черная, кофта черная на молнии, брюки черные, ботинки черные.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: +375−29−77−66−339, 102.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников