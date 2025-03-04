Ле Пен осудила решение США приостановить военную помощь Украине 8 4.03.2025, 19:08

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Марин Ле Пен

По ее словам, это очень жестко по отношению к украинским солдатам.

Бывший лидер правой партии Франции «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен назвала очень жестоким решение властей США приостановить военную поддержку Украины. Об этом она заявила в интервью Le Figaro.

«Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые занимаются патриотической защитой своей страны», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что если США больше не хотят помогать Украине, то никто не сможет их заставить передумать. Однако Ле Пен сочла сомнительным, что Вашингтон не предоставил Киеву «разумный срок для выхода из сложившейся ситуации».

Лидер RN также считает, что прекращение военной помощи «менее проблематично, поскольку его можно заменить», в отличие от «поддержки в области разведки, технологической и цифровой поддержки» со стороны США.

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