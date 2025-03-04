Финтех-стартап с белорусскими корнями получил 10 млн евро инвестиций 4.03.2025, 19:20

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генеральный директор myTU Роман Корнев

Оценка стартапа выросла до более чем 35 миллионов евро.

Литовский финтех-стартап с белорусскими корнями myTU успешно завершил инвестиционный раунд A, сумев привлечь 10 миллионов евро при запланированных 9 миллионах. Новые средства планируется направить на масштабирование цифровой банковской платформы, пишет devby.io.

Раунд возглавили существующие акционеры, увеличившие свои доли, а также два стратегических инвестора — давние бизнес-партнеры компании. Благодаря успешному раунду оценка myTU выросла до более чем 35 миллионов евро.

Новые средства позволят расширить сферу услуг за счет выхода на рынки кредитования, масштабирования ИИ-решений и облачных технологий, а также подготовки к получению полноценной банковской лицензии. Компания планирует достичь прибыльности в 2025 году.

«Наша технология позволяет нам устойчиво масштабироваться, а эти инвестиции станут топливом для следующего этапа нашего пути. Мы создаем банковскую платформу, которая не просто ориентирована на цифровой формат, а по-настоящему цифровая», — заявил генеральный директор myTU Роман Корнев.

myTU основан в 2019 году (зарегистрирован в Вильнюсе), предлагает услуги мобильного и цифрового банкинга для частных и бизнес-клиентов. В стартапе работает 25 человек. В 2022 году myTU привлек около 5 миллионов евро от бизнес-ангелов, а всего с момента основания — около 7 миллионов евро.

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