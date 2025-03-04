Вэнс ответил, когда США могут возобновить поставки военной помощи Украине 27 4.03.2025, 20:04

6,264

Джей Ди Вэнс

По его словам, Украина должна «сесть за стол переговоров».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник, 4 марта, заявил, что для возобновления поставок помощи Украина должна «сесть за стол переговоров». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы хотим, чтобы украинцы имели суверенную и независимую страну. Мы считаем, что украинские войска сражались очень храбро, но сейчас мы дошли до точки, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни сами украинцы не могут бесконечно продолжать эту войну», — сказал Вэнс.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп своими решениями пытается «послать очень четкий сигнал: украинцы должны начать переговоры с президентом по соглашению о минералах».

Когда вице-президента США спросили, считает ли он, что сделка по редким минералам все еще возможна, Вэнс ответил, что «безусловно».

Вэнс также обвинил украинцев в нежелании «вести переговоры добросовестно» и заявил, что США не получили справедливого отношения к помощи Украине.

«Это действительно абсурдно и, откровенно говоря, оскорбительно для американского народа, что европейцы получают лучшую сделку, чем американцы», — сказал он.

Ранее Вэнс заявил, что двери для возобновления переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским остаются открытыми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com