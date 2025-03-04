В Беларуси с аукциона продают «Легенду», «Лидера» и «Михалыча» 4 4.03.2025, 20:11

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Цены доходят до миллиона долларов.

На аукционной площадке «ИПМ-Торги» появилось несколько десятков интересных лотов с не менее интересными названиями: «Легенда», «Лидер», «Михалыч», «Егерь», «Гранд» и некоторые другие. И денег за них хотят немалых: до миллиона долларов за лот. Blizko.by рассказывает, что о них известно.

Речь идет о торговых марках, принадлежащих Мозырскому спиртоводочному заводу. Под этими и другими названиями на заводе выпускались водка и другая алкогольная продукция.

Хотя торговая марка позволяет выпускать под такими названиями не только алкоголь, но и, например, минеральную воду.

Цены на торговые марки разнятся в очень широких пределах. Скажем, за торговый знак «Легенда» хотят выручить 840 рублей, столько же стоит и «Лидер». За бренды «Кiрмашовая» и «Старый воин» хотят по 2000 рублей.

Торговый знак «Гранд» стоит 17 000 рублей, «Директорская банкетная» — 20 700 рублей, а «Директорская визитная» — 59 800 рублей.

Торговый знак «Михалыч» отдают за 49 200 рублей, а комбинированный торговый знак «Михалыч» (то есть логотип с медведем) — за дополнительные 49 200 рублей.

Дороже всего стоит лот сразу из шести товарных знаков: «Старамарка», «Егерь» (плюс два разных логотипа), «Старорусская», «Баккара». Стартовая цена этого лота составляет 3 094 740 рублей. Если учесть шаг аукциона в 5%, затраты продавца (8904 рубля), затраты организатора аукциона (400 рублей) и вознаграждение организатору торгов в размере 1% от итоговой суммы лота, то выходит, что эта шестерка товарных знаков достанется победителю аукциона минимум за 3 291 276 рублей, или примерно за 1 021 406 долларов по актуальному курсу Нацбанка.

Аукционы состоятся 31 марта.

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