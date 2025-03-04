«Если что, я даже готов взяться за оружие»4
- 4.03.2025, 20:22
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Простой белорус в TikTok покорил сердца поляков.
Это видео с белорусом в Польше было опубликовано два месяца назад, но до сих пор обсуждается в социальных сетях. Пожилой мужчина в кепке с польским гербом понравился полякам своим отношением к их стране — настолько, что собрал сотни тысяч просмотров, пишет «Зеркало».
Ролик появился в TikTok-аккаунте издания podatkimeritum.pl 7 января. Сейчас видео набрало 828 000 просмотров и почти 1300 комментариев.
Это уличный опрос, в котором принял участие белорус. Пожилой мужчина в кепке с польским гербом в кадре заметно волнуется.
Он утверждает, что он беженец из Беларуси. Его спросили, где условия труда лучше — в Беларуси или Польше:
«По-разному. Там, где я сейчас работаю, гораздо лучше [чем в Беларуси], потому что это частное предприятие. В Минске я работал на государственном предприятии, и там было трудно».
Белорус подчеркнул, что польской зарплаты ему вполне хватает, и принцип «всегда мало» здесь не работает — мужчина доволен своей работой.
Затем его спросили, чего он хочет для себя:
«Я бы хотел, чтобы поляки сохранили независимость. Если что, я даже готов взять в руки оружие и бороться. […] Я только что был в церкви и просил у Бога милости ко мне».
Вежливый и дружелюбный белорус покорил сердца поляков. Вот лишь некоторые из сотен комментариев:
«Белорусы — самые дружелюбные и близкие нам люди».
«Белорусы всегда были замечательными людьми».
«Браво! Белорусы — наши братья».
«Приятный, милый пожилой человек, который уважает нашу страну».